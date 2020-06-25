ГП направила в суд дело экс-руководителей банка "Единственный" о хищении 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу руководителей банка "Единственный", обвиняемых в хищении более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По версии следствия, злоумышленники в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами в период с 2013 по 2015 год с помощью поддельных документов выдали подконтрольным коммерческим организациям заведомо невозвратные кредиты", - отметили в пресс-службе. При этом, по данным следствия, компании реальной деятельности не осуществляли. Фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Уголовное дело направлено в Хамовнический суд Москвы.

Один из соучастников уже осужден.