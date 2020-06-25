СК РФ установил командира бригады ВСУ, причастного к четырем обстрелам Донбасса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи установили командира бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Брижинского, причастного к четырем обстрелам мирного населения в Донбассе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом РФ установлено еще одно должностное лицо из числа украинских силовиков, причастных к жестокому обращению с гражданским населением Донбасса. Это командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Брижинский", - сообщила Петренко.

По данным следствия, 19 июня военнослужащие 93-й бригады ВСУ под командованием Брижинского произвели прицельный обстрел из боевой машины пехоты жилых домов в селе Березовском города Кировска Луганской народной республики. В тот же день украинские силовики провели артиллерийский обстрел города Золотое-5. 21 июня военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в поселке шахты "Трудовской" Петровского района Донецка. 22 июня обстрелу из автоматического оружия подвергся поселок Александровка Петровского района Донецка.

В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали. По данным фактам в отношении Брижинского и других военнослужащих ВСУ возбуждены уголовные дела о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 1 ст. 356 УК РФ).