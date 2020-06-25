Полиция Москвы начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку информации о двойном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Автор материала сообщил, что в течение 25 июня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно - при помощи системы дистанционного электронного голосования", - сообщили в ГУ МВД.

В отделе полиции по Тверскому району Москвы зарегистрирован материал проверки и возбуждено дело об административном правонарушении. В случае, если информация о двойном голосовании подтвердится, действия жителя столицы могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.22 КоАП РФ (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования). По данной статье ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей. Также полиция даст оценку действиям ответственных сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня лицу, заранее заявившему о своем намерении голосовать дистанционным способом.

"Кроме того, проводится дополнительная проверка в отношении участников голосования. Синхронность их заявлений и широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве. В случае подтверждения предположений деяние может быть квалифицировано по следующим статьям УК РФ: 142.2 (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования) 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), 213 (Хулиганство)", - сообщили в полиции.

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