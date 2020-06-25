Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 19:26 мск объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м. Из здания эвакуирован один человек, погибших и пострадавших нет. Проводится эвакуация материальных ценностей", - сказали в ведомстве.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, поскольку здание старое, могло возникнуть скрытое возгорание и развиться в открытое горение. В настоящее время создано три боевых участка, в тушении участвуют 80 человек и 26 единиц техники. Этих сил и средств достаточно для ликвидации возгорания, отметил начальник главка.

"В причинах будем разбираться после ликвидации [пожара], на место прибыла пожарно-испытательная лаборатория", - сказал Синьков.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Памятник истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.