Полицейского в Нью-Йорке задержали за применение удушающего приема

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции задержан в Нью-Йорке по обвинению в применении жесткого удушающего приема при задержании. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на заявление полицейского управления города.

Согласно содержащимся в нем данным, полицейский по имени Дэвид Афанадор был задержан утром после того, как в сети появились видеоролики, на кадрах которых видно, как он применяет запрещенный удушающий прием при задержании в нью-йоркском районе Куинс. Инцидент произошел в воскресенье при попытке задержать мужчину, на которого поступила жалоба в нарушении общественного порядка. Мужчина при задержании потерял сознание и был доставлен в больницу. Афанадору предъявлены обвинения в удушении и попытке удушения, он временно отстранен от работы в правоохранительных органах.

Газета подчеркивает, что применение полицейскими удушающих приемов было запрещено на территории штата Нью-Йорк в 1993 году. На фоне протестов, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел уголовную ответственность за применение таких приемов сотрудниками правопорядка.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.