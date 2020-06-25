СК возбудил дело после похищения в Калуге 17-летнего подростка

ТАСС, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Калуги, их обвиняют в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех молодых людей, жителей Калуги, один из которых является несовершеннолетним. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 163, п. "а", "в", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Вымогательство и похищение, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего")", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, 21 июня компания из трех человек стала требовать на улице у 17-летнего подростка деньги. После избиения молодого человека удерживали в квартире, пока подросток самостоятельно не сбежал, выпрыгнув на улицу через окно. Обвиняемых заключили под стражу. Кроме того, продолжается розыск еще двух человек, которые, по данным следствия, также входили в преступную группу.