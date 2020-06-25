СК возбудил еще два дела о мошенничестве в отношении бывшего министра культуры Мордовии

ТАСС, 25 июня. Следственные органы Мордовии возбудили еще два уголовных дела о мошенничестве на общую сумму около 885 тыс. рублей в отношении бывшего министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Анатолия Чушкина, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

"В рамках расследования следователем СК на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия возбуждены еще два уголовных дела о мошенничестве в отношении указанного фигуранта (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества, совершил хищение бюджетных средств в размере около 885 тыс. рублей. В действительности услуги питания не оказывались, а деньги были переданы министру. Экс-министр находится под стражей, срок ареста продлен до 10 августа.

Чушкин был задержан в феврале 2020 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году возглавляемое Чушкиным министерство выделило средства на ремонт нескольких объектов в Саранске. При содействии Чушкина под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах было совершено хищение бюджетных денежных средств в сумме 3,5 млн рублей.

Чушкин возглавлял министерство с января 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в Министерстве по национальной политике. В декабре 2019 года Чушкин написал заявление об увольнении, а после отставки возглавил республиканский краеведческий музей.