В Танзании на озере Танганьика перевернулся паром

ПРЕТОРИЯ, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере десять человек утонули и 51 пострадал, когда пассажирский паром перевернулся в четверг в танзанийской части озера Танганьика. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Судно, на котором находились более 60 человек с багажом, попало в шторм, перевернулось и затонуло, - заявил начальник районного отдела полиции Мартин Отиено. - Паром курсировал между портовыми городами Сибвеса и Икола".

Танганьика представляет собой самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.