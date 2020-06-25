{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опубликовано видео инцидента с машиной ФСО перед Парадом Победы в Москве

По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв
© ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Видеозапись инцидента с военнослужащим срочной службы, который разбил стекла микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, появилась в распоряжении ТАСС. 

На видео запечатлено, как солдат подходит к микроавтобусу и разбивает стекло прикладом винтовки Мосина. После этого его задерживают сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам.

Ранее сообщалось, что солдат должен был участвовать в параде, но перед его началом молодого человека перевели в резерв, и он разбил стекло микроавтобуса ФСО.

Теги
Россия
Спорткар McLaren стоимостью $200 тыс. попал в ДТП в Петербурге
Авария произошла днем на проспекте Добролюбова в Петроградском районе города
Читать полностью