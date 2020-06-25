Спорткар McLaren стоимостью $200 тыс. попал в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Спорткар McLaren 570S столкнулся с кроссовером Hyundai в Петроградском районе Санкт-Петербурга в четверг, в результате ЧП машина получила повреждения, пострадавших нет, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошло столкновение McLaren и Hyundai. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что авария произошла днем на проспекте Добролюбова в Петроградском районе города. Водитель спорткара с номерами столичного региона, по словам собеседника агентства, нарушил правила и начал совершать разворот, не убедившись, что встречная полоса свободна, из-за чего и произошло столкновение.

McLaren 570S выпускается одноименной британской компанией с 2015 года. Стоимость машины в самой минимальной комплектации составляет около $200 тыс. В России суперкар официально не продается.