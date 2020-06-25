Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили

ТАСС, 25 июня. Последствия пожара, который произошел в четверг в задании Литературного музея А. М. Горького в Нижнем Новгороде, полностью ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"В 21:57 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 500 кв. м", - сказал собеседник.

Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров. Пожар локализовали на площади 500 кв. м, позднее ликвидировали открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщил журналистам исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, восстановлением здания займется местная администрация.

Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Здание является памятником истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах.