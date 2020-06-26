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В Москве уволили дежурного полиции, не отправившего наряд к женщине, которую убивал муж

По данным из открытых источников, мужчину, избившего супругу до смерти, задержали. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудника московской полиции, не отправившего наряд к женщине, которую до смерти избил супруг, уволили из органов внутренних дел. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Материалы проверки по факту случившегося переданы в Следственный комитет РФ", - сказали в ведомстве.

Ранее в интернете появилась информация, что москвич Крамарев систематически избивал свою жену, и к нему из-за этого часто вызывали полицию. В последний раз дежурный принял от очевидцев сообщение об очередном избиении, но не стал отправлять наряд. В итоге женщина от полученных травм умерла.

По данным из открытых источников, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"). Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

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