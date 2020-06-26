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В Мексике шестеро военных погибли в ДТП с армейским внедорожником

Еще четверо получили травмы

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/. Внедорожник мексиканской армии в четверг перевернулся в районе города Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная. Жертвами автокатастрофы стали шестеро военнослужащих, сообщил в своем Twitter министр национальной обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

"Сегодня армейский автомобиль попал в ДТП, в котором, к сожалению, погибли шестеро товарищей, еще четверо получили травмы, - говорится в тексте. - Я буду следить за ходом их выздоровления, мы желаем им скорейшего восстановления".

Сведений о состоянии пострадавших военнослужащих и причинах трагедии обнародовано не было.

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