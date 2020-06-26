Неизвестный поджег рейсовый автобус напротив резиденции президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который в четверг поджег рейсовый автобус, следовавший мимо рабочей резиденции президента Бразилии. Таким образом он выразил протест против политики действующего главы государства Жаира Болсонару, сообщил телеканал Globo.

В беседе с телеканалом контролер автобуса уточнила, что мужчина с рюкзаком и тростью зашел на автостанции, сел в задней части салона и всю дорогу вел себя естественно. Ни она, ни водитель автобуса не заметили, как он разлил по салону бензин и поджег его прямо напротив рабочей резиденции главы государства Дворца Планалту. После этого поджигатель вышел, прокричал "Долой Болсонару" и убежал, сообщили очевидцы.

Полиция задержала 36-летнего подозреваемого. В результате инцидента никто из находившихся в автобусе не пострадал. Для тушения транспортного средства был вызван наряд пожарной службы.