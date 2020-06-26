В Архангельске произошел пожар в областной больнице

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в областной больнице в Архангельске, его площадь составила 40 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на территории областной больницы на проспекте Ломоносова, 311 поступила в 01:15 мск.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым с кровли здания. В 01:42 мск объявлена локализация пожара, а в 01:51 мск - ликвидация на площади 40 кв. м", - сказали в пресс-службе.

К тушению привлекались 29 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России - 27 человек и восемь единиц техники.

В МЧС уточнили, что здание больницы является новостройкой, эвакуация не проводилась.