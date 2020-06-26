В Магадане закрывают шоссе Портовое из-за схода оползня

ТАСС, 26 июня. Сход грунта произошел на шоссе Портовом в Магадане. Власти муниципалитета в пятницу экстренно рассмотрели меры по предотвращению камнепада и дальнейшего обвала, включая запрет на выход к склону, сообщается в релизе мэрии города.

"Глава города поручил Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана (САТЭК) в кратчайшие сроки обеспечить ограничение доступа к склону", - говорится в сообщении. Объем сошедшего оползня пока не уточняется.

По информации пресс-службы администрации города, причина схода оползня пока не известна. Предполагается, что обвал мог произойти из-за несанкционированного сбора грунта. Местные власти рассматривают возможность установки видеонаблюдения на аварийном участке. Кроме того, проектировщики должны будут просчитать варианты строительства защитной дамбы, рассмотреть ее возможные размеры и стоимость. Будет усилена информационная работа по разъяснению запрета на несанкционированный сбор грунта.

"Слетающие с возвышенности глыбы представляют опасность для граждан, автомобилей, особенно для тех, которые перевозят нефтепродукты. Подобная ситуация может повлечь за собой разлив нефтепродуктов в бухту Нагаева. Совместно с научными работниками мы будем отрабатывать меры по недопущению ЧС. Возможно, это будет дамба или подпорная стена, чтобы заблокировать оползень. Это большая работа, мы планируем взаимодействовать с министерством природных ресурсов Магаданской области, поскольку решение вопроса не в полном объеме находится в полномочиях муниципалитета", - приводятся в сообщении слова мэра Магадана Юрия Гришана.

Несколько лет назад в этом месте уже происходил серьезный сход грунта объемом около 60 куб. м.