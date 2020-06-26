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СМИ: в Индии более 100 человек погибли от ударов молний за один день

Большинство жертв грозовые ливни застали во время работы в поле, пишет газета The Times of India

ТАСС, 26 июня. Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии в четверг. Об этом сообщила в пятницу газета The Times of India.

По данным властей, разряды молний привели к смерти 83 жителей восточного штата Бихар, 24 человека погибли от них в северном штате Уттар-Прадеш. Большинство жертв грозовые ливни, которые принес в Индию летний муссон, застали во время работы в поле. Люди не стали спасаться от непогоды в домах, несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Бихара и Уттар-Прадеша. Власти этих штатов окажут материальную помощь семьям погибших.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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