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В Китае шесть человек пропали без вести при крушении судна

Один человек погиб

ПЕКИН, 26 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, шестеро числятся пропавшими без вести в крушении судна на реке Ланьцанцзян (верхнее течение Меконга) в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе в южной китайской провинции Юньнань. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении местных властей.

ЧП произошло в четверг. Предварительная проверка показала, что на борту находились 24 человека, а не 27, как сообщалось ранее. К настоящему времени 17 человек спасены. В поисковой операции принимают участие около 400 спасателей.

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