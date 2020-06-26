В Москве в фитнес-клубе из шкафчика посетителя украли часы за 1,5 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Наручные часы Breitling за 1,5 млн рублей, барсетка с водительским удостоверением, деньгами и кольцом украдены из шкафчика посетителя фитнес-клуба на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию в четверг вечером поступило сообщение о краже от администратора фитнес-клуба. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из шкафчика фитнес-клуба, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, дом 76, неизвестный совершил кражу принадлежащих 38-летнему мужчине, строителю, наручных часов Breitling стоимость около 1 млн 500 тыс. рублей, барсетки, в которой находились водительское удостоверение, денежные средства и кольцо из белого золота", - сказали в пресс-службе, добавив, что общая сумма материального ущерба устанавливается.

По данному факту полиция проводит проверку.