{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У пенсионерки на юго-востоке Москвы похитили BMW X5

По данному факту полиция проводит проверку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения тремя неизвестными внедорожника ВMW X5 пенсионерки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По адресу: улица Южнопортовая, дом 22, корпус А, трое неизвестных завладели принадлежащим пенсионерке 1963 года рождения автомобилем BMW Х5, который находился в пользовании другого гражданина, и скрылись на нем", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция проводит проверку.

В Подмосковье сантехник, подозреваемый в изнасилованиях, признался еще в двух нападениях
На допросе он рассказал, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщины 1940 и 1950 годов рождения
Читать полностью