У пенсионерки на юго-востоке Москвы похитили BMW X5

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения тремя неизвестными внедорожника ВMW X5 пенсионерки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По адресу: улица Южнопортовая, дом 22, корпус А, трое неизвестных завладели принадлежащим пенсионерке 1963 года рождения автомобилем BMW Х5, который находился в пользовании другого гражданина, и скрылись на нем", - сказали в пресс-службе.

По данному факту полиция проводит проверку.