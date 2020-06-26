В Подмосковье сантехник, подозреваемый в изнасилованиях, признался еще в двух нападениях

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье сантехник признался еще в двух преступлениях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

"Установлено еще два эпизода его преступной деятельности. Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщины 1940 и 1950 годов рождения", - сообщили в ГСУ.

Он совершал преступления по той же схеме, что и остальные: проникал в окна, расположенные на первых этажах и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт. Все преступления совершены с 2010 по 2020 годы на территории Каширского и Ступинского городских округов. Одна из потерпевших - 10-летняя девочка, двум жертвам удалось выжить. Подозреваемый арестован.