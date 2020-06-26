Крупный пожар под Сыктывкаром полностью ликвидировали

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в сушильном помещении компании "Форест пил" под Сыктывкаром на площади 3 тыс. кв. м. В результате пожара никто не пострадал, оборудование и взрывоопасные вещества были эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"Ликвидация пожара в ООО "Форест пил" объявлена сегодня в 05:23 мск. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании кровли производственного здания в промышленной зоне Сыктывкара поступила в четверг в 06:40. Горела кровля сушильного отделения деревообрабатывающего предприятия. Площадь пожара составляла 700 кв. м, а затем достигла 3 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали из помещения 30 единиц техники, 18 газовых баллонов, устранили угрозу взрыва и возгорания 14 кубометров дизтоплива. К 10:16 пожар был локализован на площади в 3 000 кв. метров. К 14:10 было ликвидировано открытое горение. Затем до утра продолжалась проливка и разбор конструкций.