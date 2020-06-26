В Набережных Челнах собака напала на 11-летнюю девочку

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана начала проверку после нападения собаки породы американская акита на девочку в Набережных Челнах, девочка была госпитализирована с травмами лица. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокурора Республики Татарстан Илдуса Нафикова организовала проверку по сообщению в соцсетях о нападении собаки на девочку. По предварительным данным, 25 июня около 08:00 мск собака породы американская акита напала на 11-летнюю девочку на остановке "Горэлектросеть" в поселке ЗЯБ города Набережные Челны. В результате ребенку были причинены рваные раны лица", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в больницу и прооперировали. Прокуратура с привлечением полиции намерена выяснить все обстоятельства случившегося, дать оценку действиям владельца собаки, в том числе на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования. Как уточнили в пресс-службе, владелица собаки установлена.