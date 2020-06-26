СК РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей на отдыхе в 2019 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года.

"Турецкая Республика препятствует российскому следствию в установлении причин гибели наших граждан, в том числе детей, на отдыхе летом прошлого года", - сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены", - сказала она.

По словам Петренко, следствие на территории России уже допросило свидетелей и экспертов, провело выемки документов и возможные экспертизы.

В июле 2019 года 16-летняя жительница Красноярска с жалобами на резкое ухудшение здоровья была госпитализирована в частную клинику в Аланье. В тот же день после проведенного обследования девочку транспортировали в другую клинику, где она умерла, предположительно, от перитонита.

В августе в отеле в Бодруме 12-летняя девочка из Ленинградской области рукой застряла в трубе системы фильтрации бассейна и длительное время находилась под водой. Она была госпитализирована, однако скончалась, несмотря на оказанную помощь. В том же месяце 19-летняя москвичка Ольга Десятова в аквапарке в Аланье по неустановленной причине впала в кому. Россиянка была доставлена в госпиталь, а через неделю транспортирована в Россию, где умерла, не приходя в сознание. В начале сентября 5-летняя девочка из Архангельской области в отеле в Аланье при неустановленных обстоятельствах оказалась в бассейне, где начала тонуть. После экстренной транспортировки в клинику в ходе проведения реанимационных процедур девочка скончалась.