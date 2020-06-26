Прокуратура предлагает начать рассмотрение дела MH17 по существу в феврале-марте 2021 года

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов считает, что рассмотрение дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года может начаться в феврале-марте 2021 года. Об этом заявил в пятницу на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе.

"Мы предлагаем суду определиться с предварительным графиком дальнейших слушаний, - сказал он. - В соответствии с ним мы считаем возможным начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года". Прокурор добавил, что если расследование дела Олега Пулатова, единственного из четверых обвиняемых, чьи интересы представляет группа адвокатов, к этому моменту не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться в отношении трех других обвиняемых.

"Заслушивание родственников в таком случае может пройти в мае-июне 2021 года", - добавил Фердинандуссе.

Пассажирский "Boeingг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Судебный процесс над ними начался 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.