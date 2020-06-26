В Пермском крае возбудили дело против женщины, оставившей пятерых детей одних дома

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своих пятерых детей одних дома на сутки. Органы соцопеки приняли решение изъять несовершеннолетних из семьи и доставить их в медицинское учреждение, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на сайте ведомства.

"Дознавателем отделения МВД России по Ильинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В связи с тем, что дети находились в опасном для жизни и здоровья положении, компетентными органами принято решение об изъятии несовершеннолетних из семьи и доставлении их в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МВД, в апреле 2020 года в ходе проверки дети были изъяты и помещены в Центр помощи детям Ильинского района, поскольку в семье выявили признаки неблагополучия. Квартира, где проживала семья, находилась в антисанитарном состоянии, дети были неопрятно одеты, у двухгодовалого ребенка на теле обнаружили гематомы. С матерью провели профилактическую работу, после того, как она устранила все недостатки, детей ей вернули, но в конце мая женщина ушла из дома, оставив их без присмотра и продуктов питания, и вернулась утром с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, на кухне возле плиты стоял газовый баллон, вентиль которого не был перекрыт.

На контроле полиции и органов профилактики семья находится с 2012 года. На данный момент старшему ребенку семь лет, младшему - менее года, они проживали с матерью, которая восемь раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.