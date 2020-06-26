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В Харькове националисты сожгли флаг РФ у офиса оппозиции

Представители националистических организаций, запрещенных в России, провели в Харькове пикет у здания офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Представители ряда националистических организаций, запрещенных в России, провели в Харькове пикет у здания офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в ходе которого сожгли российский флаг. Как сообщило местное издание 057.ua, всего в пикете в минувший четверг приняли участие около 200 человек, представляющие ультраправые партии "Национальный корпус", "Правый сектор" (обе запрещены в РФ) и праворадикальную организацию "Фрайкор".

"Активисты оклеили здание патриотичными стикерами и показательно сожгли российский флаг", - сообщило издание. Радикалы обвинили ОПЗЖ в "дискредитации всего украинского", а также в подрыве суверенитета страны. Эти же обвинения были озвучены в адрес партии украинского блогера Анатолия Шария.

"Мы украинские националисты и ветераны войны, - говорится в заявлении "Национального корпуса", - будем всячески противодействовать угрозам национальной безопасности, даже если придется бороться сразу с ресурсным врагом и слабой и коррумпированной властью [президента Владимира] Зеленского".

Участники пикета установили на городской набережной бутафорскую "виселицу", на который была "казнена" фигура с розовым воздушным шаром. Этот цвет символизирует партийную символику "Партии Шария". Накануне в городе был жестоко избит один из представителей этой партии, в настоящее время он находится в больнице.

Ранее радикалы неоднократно нападали на офисы ОПЗЖ по всей стране. 23 мая члены "Национального корпуса" напали на офис главы политсовета партии Виктора Медведчука в центре Киева. Участники акции, выкрикивая националистические лозунги, бросали файеры и дымовые шашки в окна, применяли взрывпакеты и обливали здание краской. Такими образом они требовали отменить регистрацию партии и возбудить уголовное дело в отношении ее лидеров за "государственную измену".

В свою очередь ОПЗЖ назвала нападение радикалов попыткой запугивания и местью за принципиальную позицию партии в вопросах выполнения Минских соглашений, установления мира в Донбассе и по поводу внешнего управления Украиной со стороны США.

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