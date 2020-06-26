В Москве задержаны подозреваемые в организации нарколабораторий

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Трое подозреваемых в организации двух нарколабораторий, где изъято наркотических средств на сумму свыше 100 млн рублей, задержаны в Москве. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности группы, участники которой организовали в Подмосковье подпольные лаборатории по производству мефедрона. Объем изъятых наркотических средств, по его словам, позволил бы изготовить около 150 тыс. разовых доз, что по ценам черного рынка составляет свыше 100 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УВД по СЗАО в Москве задержаны трое подозреваемых, - сказали в пресс-центре. - В ходе обысков в двух арендованных домовладениях обнаружено оборудование, прекурсоры и наркотики (запрещенные вещества)".

По данному факту возбуждены два уголовных дела о покушение на незаконное производство наркотиков. Подозреваемые арестованы.

Глава МВД ранее в пятницу сообщил, что в первом квартале текущего года ликвидировано около 60 нарколабораторий, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.