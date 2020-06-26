Суд переквалифицировал обвинение Софье Апфельбаум с мошенничества на халатность

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу переквалифицировал с мошенничества на халатность обвинение бывшей сотруднице Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум в рамках дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

"Апфельбаум отнеслась небрежно к исполнению своих обязанностей, имея возможности и квалификацию для проверки отчетов "Седьмой студии" о реализации проекта "Платформа", - установила судья Олеся Менделеева в приговоре. Суд признал Серебренникова и еще двух фигурантов дела продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищениях. Согласно приговору, Апфельбаум не знала о хищениях.

Суд пришел к выводу, что Апфельбаум являлась должностным лицом, в чьи полномочия входила проверка отчетов о мероприятиях "Седьмой студии", согласование документов и направление их в казначейство. "Имея реальную возможность исполнить свои должностные обязанности, имея необходимую для этого квалификацию, Апфельбаум отнеслась небрежно к своим обязанностям. Апфельбаум приняла документы без надлежащей проверки и контроля, что привело к причинению ущерба в размере около 129 млн рублей", - отмечается в приговоре.

Его оглашение продолжается в Мещанском суде. В вводной части акта суд признал Серебренникова, Итина и Малобродского виновными в хищениях. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части приговора.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. Представитель Министерства культуры РФ в суде заявила, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей. Наказание для обвиняемых представитель министерства оставила на усмотрение суда. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре. Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом "Платформа", который стал местом смелых театральных постановок.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.