Источник: дело в отношении Софьи Апфельбаум могут прекратить за истечением срока давности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшей чиновницы Минкультуры РФ и главы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум может быть прекращено за истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"Судья признала Апфельбаум виновной в халатности. Вероятно, речь идет о ч. 1 или 1.1., так как более тяжкие части статьи УК РФ "Халатность" вменяют тогда, когда преступление привело к тяжкому вреду здоровью потерпевшего либо его смерти. Таким образом, Апфельбаум, вероятно, признали виновной в преступлении небольшой тяжести, где срок давности не превышает двух лет. Он уже истек, дело подлежит прекращению", - сказал собеседник агентства.

Согласно уже оглашенной части приговора, Серебренникова признали виновным в создании преступной группы, которая занималась хищением денег, выделенных на развитие проекта "Платформа". При этом, согласно тексту приговора, Софья Апфельбаум была не осведомлена о преступных намерениях иных обвиняемых по делу. Ее суд признал виновной в халатности. Как огласила судья Олеся Менделеева, Апфельбаум виновна по ч. 1 ст. 293 УК РФ - "Халатность".

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Фигуранты вину не признают.