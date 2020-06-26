СМИ: судебные слушания по делу об убийстве саудовского журналиста начнутся в Турции 3 июля

ТАСС, 26 июня. Турецкий суд назначил на 3 июля начало слушаний по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera.

"Уголовный суд Стамбула постановил начать заседания по делу об убийстве Хашкаджи 3 июля", - отметил он.

Журналист, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября 2018 года обнародовала предварительные итоги расследования: 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозила смертная казнь. Как заявлял Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать. В декабре прошлого года в королевстве пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек. 25 марта прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи. Она требует для них пожизненного тюремного заключения.