Прокурор не согласен с предложением защиты расследовать версию с истребителем в деле MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 26 июня. /ТАСС/. Голландская прокуратура не согласна с предложением защиты о проведении дополнительного расследования версии, что Boeing, потерпевший крушение на Украине в июле 2014 года, был сбит военным самолетом. Об этом заявил в пятницу на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе.

По его убеждению, запросы на проведение дополнительных расследований "могут быть удовлетворены только в том случае, если альтернативный сценарий имеет правдоподобные основания". "Дополнительные расследования, у которых нет шанса на успех, должны быть отклонены", - подчеркнул прокурор.

Именно такая ситуация, по словам Фердинандуссе, складывается вокруг проведения расследования версии, согласно которой рейс MH17 мог быть сбит с воздуха военным самолетом. "Против этой версии указывают многие доказательства, такие как повреждения на обломках самолета, посторонние предметы, обнаруженные в телах жертв катастрофы, записи речевого самописца и данные с радаров, - сказал он. - И это еще не учитывая данных прослушки, показаний свидетелей, видео и фото, спутниковых изображений и сообщений в соцсетях, которые указывают на то, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук".

Кроме того, по словам прокурора, чтобы расследовать альтернативную версию, защита должна доказать несостоятельность основной версии, чего сделано не было.

Ранее на этой неделе защита Олега Пулатова, проходящего одним из четырех обвиняемых по делу, представила свои предложения по дополнительным расследованиям. По мнению адвокатов, дополнительного изучения требуют две версии: в соответствии с одной из них в районе крушения MH17 в небе находился украинский военный самолет, согласно другой самолет был сбит ракетой комплекса "Бук", выпущенной украинской армией. С этой целью защита попросила суд допросить более 100 свидетелей и экспертов, а также провести ряд других следственных действий.

Катастрофа и расследование

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года заявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Судебный процесс над ними начался 9 марта.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.