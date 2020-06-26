Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела объявлены в международный розыск.

"Постановлением Басманного районного суда в отношении Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России. Они объявлены в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

По словам собеседника, Ниязову заочно предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Столярову следствием инкриминируется ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По делу Абызова арестованы восемь человек, а руководитель столичного офиса экс-министра Константин Тян арестован заочно и объявлен в международный розыск. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты отрицают вину.