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В Сочи потерявший управление воздушный шар приземлился в море

Спасатели доставили пилота на берег, помощь медиков мужчине не потребовалась

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели доставили на берег пилота воздушного шара, который потерял управление и совершил посадку в Черном море на удалении около трех километров от берега. Об этом говорится в сообщении Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по городу Сочи.

Утром в пятницу в диспетчерскую службу "112" поступила информация, что в акватории Черного моря терпит бедствие воздушный шар. На борту находится один человек, горючее заканчивается, сильный ветер уносит воздушное судно в направлении поселка Лазаревское.

"Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере навстречу теряющему высоту аэростату, обнаружили приводнившийся летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения, жителя Адлера. После чего при помощи экипажа подошедшего катера достали из воды оболочку и прицепную кабину шара", - говорится в сообщении.

Воздухоплаватель рассказал спасателям, что утром отправился в свободный полет по долине реки Шахе с двумя туристами на борту. Позднее на побережье ветер усилился и стал уносить шар в море. Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег. "Пилот опустился максимально низко на шаре и туристы спустились. Они спрыгнули на катер", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Сам же пилот, управляя шаром, попытался вернуться на сушу. Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, и воздушное судно начало постепенно снижаться к воде и было практически неуправляемым из-за скорости и направления ветра. Пилот вызвал спасателей, которые на катере доставили его на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

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