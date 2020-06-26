На юго-востоке Москвы загорелись шесть гаражей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Гаражи горят на юго-востоке Москве на площади 90 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о пожаре по адресу: 1-й Казанский просек, владение 6. "Происходит возгорание металлических одноэтажных гаражей в ряду стоящих. Площадь возгорания 90 кв. метров", - сказали в главке. Пострадавших нет.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят шесть гаражей. "В настоящий момент распространение огня локализовано", - добавил собеседник агентства.