Суд заочно арестовал журналиста Муждабаева по делу о призывах к терроризму

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал заочно журналиста Айдера Муждабаева, обвиняемого в призывах к терроризму и объявленного в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановлением Басманного районного суда в отношении Муждабаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо задержания на территории России", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее Главное следственное управление СК РФ заочно предъявило обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным СК, журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.