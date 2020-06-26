Sky: несколько человек пострадали в результате нападения в центре Глазго

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали пятницу в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского Глазго. Об этом со ссылкой на заявления свидетелей происшествия сообщает телеканал Sky News.
"I saw people running out of the hotel with the police yelling 'Put your hands up'."— SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020
An eyewitness has told Sky news she saw "at least three" people being treated at the scene of an incident in Glasgow city centre.
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"Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия", - заявил в прямом эфире корреспондент Sky News. Свидетельница произошедшего сообщила о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами, которым оказывалась медицинская помощь рядом с одной из гостиниц в центре города.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Полицейские сообщают, что разбираются с инцидентом, и к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.