Sky: несколько человек пострадали в результате нападения в центре Глазго

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Несколько человек пострадали пятницу в результате нападения с применением холодного оружия в центре шотландского Глазго. Об этом со ссылкой на заявления свидетелей происшествия сообщает телеканал Sky News .

"Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия", - заявил в прямом эфире корреспондент Sky News. Свидетельница произошедшего сообщила о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами, которым оказывалась медицинская помощь рядом с одной из гостиниц в центре города.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Полицейские сообщают, что разбираются с инцидентом, и к настоящему моменту угрозы для жизни людей нет.