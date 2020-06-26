Суд признал обоснованными выводы третьей экспертизы по делу Серебренникова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в приговоре по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова признал допустимыми и обоснованными выводы третьей комплексной экспертизы по делу, установившей факт хищения около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.

"Выводы третьей экспертизы по делу суд находит обоснованными и понятными", - огласила приговор судья Олеся Менделеева. Суд исключил из дела, признав недопустимыми доказательствами, выводы первой экспертизы, проведенной на стадии следствия, против которой возражала защита, а также выводы второй экспертизы, против которой возражало обвинение.

Суд счел, что эксперты, проводившие вторую экспертизу по делу, были заинтересованы в силу личных связей с подсудимыми, и в своих выводах не проявили объективности. "Суд не находит возможным основываться на выводах второй комплексной экспертизы по делу и находит их недопустимым доказательством", - сказала судья.

Также суд в приговоре выразил недоверие всем свидетелям, которые заявляли о давлении при даче показаний. "Факты морального давления на свидетелей не подтвердились", - сказала судья.

Оглашение приговора продолжается. В вводной части акта суд признал Серебренникова, продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищениях. Экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.