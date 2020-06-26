Павел Грудинин проиграл иск к "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Бывшему кандидату в президенты России, директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину не удалось через суд обязать соцсеть "ВКонтакте" удалить информацию, которая, как он считал, нарушает его право на частную жизнь. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в пятницу суд отказал в иске к соцсети.

"Суд истцам отказал", - говорится в сообщении. Решение по иску вынес Смольнинский районный суд Петербурга.

Вместе с Грудининым истцами выступали юрист Ксения Кутюхина, а также двое его несовершеннолетних детей. Истцы просили суд признать факт нарушения соцсетью их прав на охрану частной жизни, а также обязать удалить из сети "некоторую информацию" и взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов.

Ранее Грудинин также судился в Москве с ВГТРК по поводу фактов, которые были изложены в передаче "Прямой эфир". Он просил признать сведения о нем в программе недостоверными, однако получил отказ. После этого Грудинин обращался в Конституционный суд с требованием признать противоречащей основному закону страны норму Гражданско-процессуального кодекса, на основании которой ему отказали в суде. КС также отказал ему в рассмотрении жалобы.