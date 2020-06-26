Суд оценил отрицание Серебренниковым вины как способ уйти от ответственности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мещанский суд в Москве при вынесении приговора посчитал, что отрицание режиссером Кириллом Серебренниковым вины в хищении 129 млн рублей является способом избежать ответственности.

"Суд критически оценивает показания Серебренникова, Итина, Малобродского, расценивая их как попытку избежать наказания", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.

Как следует из приговора, "Серебренников, Итин и Малобродский объединились в преступную группу на длительный период". "Они похитили часть госсредств в 2011-2014 годах, у них был корыстный умысел, направленный на личное обогащение. Часть бюджетных средств направлялась на счета подконтрольных им фирм, впоследствии деньги фигуранты дела присваивали себе", - заявила судья.

Как сказано в приговоре, они заранее распределили роли в преступной группе. "Серебренников руководил группой и принимал решения по сокрытию преступления, Итин нанял Малобродского в целях предоставления недостоверных сведений и осуществления вывода денег на расчетные счета, а также распределения между членами преступной группы", - отмечается в тексте приговора.

Также суд в приговоре выразил недоверие всем свидетелям, которые заявляли о давлении при даче показаний. Оглашение приговора продолжается. В вводной части акта суд признал Серебренникова, продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в хищениях. Экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела - от 4 до 5 лет. По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.