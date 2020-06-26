Условные сроки и штрафы. Приговор фигурантам дела "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы 26 июня огласил приговор фигурантам дела "Седьмой студии".
- Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина признали виновными в хищении при реализации театрального проекта "Платформа". При этом экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум не знала о преступных намерениях других обвиняемых.
- Серебренникова приговорили к трем годам условно. Ему также назначили штраф 800 тыс. руб. и испытательный срок на три года. Суд не стал запрещать режиссеру занимать руководящие должности.
- Итина осудили на три года условно со штрафом в 200 тыс. руб., Малобродского - два года условно со штрафом в 200 тыс. руб. Также его лишили на два года права занимать различные должности в учреждениях культуры. Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф в размере 100 тыс. рублей, но освободили от наказания за истечением срока давности.
- Арестованное у фигурантов дела имущество обращено в доход государства.
- Суд указал, что Серебренников из корыстных побуждений составил недостоверную смету на 2013 год, подал документы на новое финансирование. После этого сотрудники Минкультуры, не зная о его преступных планах, перечислили деньги "Седьмой студии".
- Как уточняется, при реализации проекта "Платформа" по указанию режиссера было обналичено около 132 млн рублей, из которых около 129 млн рублей было похищено. Комиссия за услуги по обналичиванию колебалась от 8% до 9%.
- Суд в приговоре сослался на показания владельцев компаний и индивидуального предпринимателя Синельникова, которые за комиссию проводили обналичивание денег по фиктивным договорам.
- Серебренников заявил, что недоволен решением суда. Защита будет обжаловать приговор.
' Максим Чурусов/ТАСС/Ruptly'