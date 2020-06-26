Полиция опросила журналиста Лобкова из-за повторного голосования по поправкам

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции опросили журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова, который пытался проголосовать по поправкам к конституции сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. Журналиста не стали задерживать, он пока не получил статус подозреваемого. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.

Ранее сообщалось, что журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков попытался проголосовать по поправкам в конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве, а затем - дистанционно с помощью электронного голосования.

"Полиция опросила Лобкова по делу, возбужденному по ст. 5.22 КоАП РФ ("Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования"). Это касается получения двух бюллетеней для голосования. Лобков не задержан, пока он не считается подозреваемым. Только дал объяснения", - сказал Соловьев.

Кроме того, столичная полиция начала административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета "Как проголосовать дважды" о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам к Конституции РФ.