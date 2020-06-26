Источник: сотрудник ядерного центра в Сарове арестован по делу о мошенничестве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Саровский городской суд арестовал заместителя главного инженера саровского ядерного центра по делу о покушении на мошенничество, сообщил ТАСС источник.

"Старший следователь СО УФСБ России по Нижегородской области обратился в Саровский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю главного инженера одного из КБ, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. По результатам судебного разбирательства ходатайство <…> удовлетворено. Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней, то есть до 22 августа включительно", - сообщили в пресс-службе областного суда в пятницу.

Источник сообщил ТАСС, что речь идет о заместителе главного инженера, который работал в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), располагающемся в Сарове Нижегородской области.

В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемый являлся ответственным за реализацию проектов капитального строительства КБ в рамках федеральных целевых программ, а также организацию работ по обслуживанию зданий и сооружений, в том числе организацию проектирования, подготовку процедур на поставку оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

В 2019 году он вступил в преступный сговор с группой лиц и попытался похитить 145,9 млн рублей, выделенные на закупку технологического оборудования, однако преступление не было доведено до конца, поскольку их действия выявила служебная проверка.