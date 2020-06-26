В Пермском крае экс-полицейский получил условный срок за избиение подростка

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к лишению свободы на три года условно бывшего начальника отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району Пермского края, который избил подростка за то, что тот разговаривал с ним нецензурной речью. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ОМВД России по Красновишерскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения"). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2019 года на улице в городе Красновишерске начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Красновишерскому району, считая, что 16-летний юноша выразился в его адрес нецензурной бранью, вызвал служебный автомобиль и доставил несовершеннолетнего в отдел полиции. При этом в машине по пути следования и в помещении отдела полиции он избил подростка, причинив телесные повреждения. После проверки ГУ МВД России по Пермскому краю мужчину уволили из органов внутренних дел, а начальника ОМВД России по Красновишерскому району привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.