Серебренников недоволен решением суда

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников заявил журналистам, что недоволен решением суда, больше он не стал ничего комментировать.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Я недоволен", - сказал Серебренников, отвечая на вопрос журналистов, удовлетворен ли он вынесенным решением судьи об условном сроке.

Мещанский суд в Москве вынес приговор по делу "Седьмой студии" в пятницу. Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно, двое других фигурантов - Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.

У здания суда еще утром до объявления приговора, которое началось в 11:00 мск, собрались сотни людей, большое количество журналистов, представителей культурной сферы, в том числе актеры Риналь Мухаметов, Юлия Ауг, Анатолий Белый, Екатерина Варнава, писатели Дмитрий Быков и Александр Архангельский, режиссер Андрей Смирнов, драматург Валерий Печейкин, лидер группы "Звери" Роман Билык, рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, продюсер Алексей Боков.