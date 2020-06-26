Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Гражданин России Алексей Бурков приговорен американским судом к девяти годам тюремного заключения за хакерскую деятельность. Соответствующее решение вынес в пятницу федеральный суд вашингтонского пригорода Александрия (штат Вирджиния).

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Приговор огласил судья Томас Эллис, рассматривавший дело Буркова, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Бурков приговаривается к девяти годам лишения свободы", - отметил Эллис. На прошлой неделе обвинение просило суд приговорить Буркова к 15 годам тюрьмы, защита настаивала на сроке не более семи лет.

Россиянин в январе пошел на сделку с правоохранительными органами США и признал себя виновным в краже личных данных и отмывании денег в рамках хакерской деятельности.