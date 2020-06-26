На квартиру Серебренникова в Германии наложен арест

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Имущество режиссера Кирилла Серебренникова, осужденного на три года условно за хищение бюджетных средств, арестовано в счет возмещения ущерба. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых - квартиру Серебренникова в Германии стоимостью €300 тыс., приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (€5 тыс., около $100 тыс.) и иное имущество", - говорится в сообщении СК.

Суд оставил это имущество под арестом в счет возмещения ущерба, постановив взыскать с фигурантов дела 129 млн рублей по иску Минкультуры. Он признал виновными в мошенничестве Серебренникова, продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского. Приговором суда Серебренникову и Итину назначены наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафами 800 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно, Малобродскому - два года лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей. Бывшему сотруднику Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, от которого она освобождена, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по статье УК РФ "Халатность".

В СК напомнили, что еще одна обвиняемая в хищении Екатерина Воронова скрылась от следствия и находится в международном розыске.