В Перми задержали подростков, которые до смерти избили и подожгли мужчину

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двум 14-летним подросткам, которые до смерти избили незнакомого мужчину у подъезда дома в пермском микрорайне Левшино, а затем подожгли на нем одежду. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Двоим 14-летним жителям Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью"). В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 24 июня подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили ссору с незнакомым мужчиной, а затем напали на него, сбив с ног. Они нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу мужчины, после чего подожгли на потерпевшем одежду, а затем скрылись с места преступления. "Проходившие мимо местные жители, обнаружив избитого мужчину, вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, потерпевший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы и ожогов тела", - пояснили в ведомстве.

Известно, что подростки состоят на профилактическом учете в отделе полиции за совершение правонарушений.