Домашний арест зачтут фигурантам дела Серебренникова, если их наказание станет реальным

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проведенные под домашним арестом и в СИЗО сроки будут зачтены фигурантам дела режиссера Кирилла Серебренникова в случае, если их наказание будет переведено из условного в реальное. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой Софьи Апфельбаум.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Суд в приговоре зачел время, отбытое фигурантами дела в СИЗО и под домашним арестом, но эта мера начнет действовать только в случае перевода наказания из категории условного в реальное", - пояснила Поверинова.

Мещанский суд Москвы в пятницу вынес приговор по делу "Седьмой студии". Режиссер Кирилл Серебренников осужден на 3 года условно, ему зачтено около 1 года и 7 месяцев. Продюсер Алексей Малобродский осужден на 2 года условно при том, что ему может быть зачтено около 3 лет. Продюсер Юрий Итин осужден на три года условно, ему может быть зачтено 1 год и 11 месяцев.

Поверинова подчеркнула, что зачет времени, проведенного в изоляции, не влияет на испытательные сроки подсудимых, которые равны назначенному им наказанию.

Экс-сотрудница Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум признана судом виновной в халатности, ей назначен штраф, однако она освобождена от наказания за истечением срока давности.

Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распорядительные должности в учреждениях культуры. Малобродский лишен на 2 года права занимать различные должности в учреждениях культуры.