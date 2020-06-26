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Слушания по делу MH17 отложили до 3 июля

Судья Хендрик Стейнхейс уточнил, что по делу россиянина Олега Пулатова могут быть проведены отдельные слушания

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 26 июня. /ТАСС/. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине отложены до 3 июля. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

"Мы объявим о наших решениях по поводу требований, запросов и предложений, сделанных в ходе данных слушаний, - сказал он. - Надеюсь, что нам удастся принять все решения".

"Но если суд поймет, что не может быть полностью готов к 3 июля, тогда по делу [россиянина Олега] Пулатова могут быть проведены отдельные слушания, - добавил Стейнхейс. - Мы сообщим, если в этом будет необходимость".

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